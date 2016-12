Ipo Manutencoop, no ripresa iter a breve, focus su M&A - presidente

MILANO, 30 marzo (Reuters) - Manutencoop non ritiene praticabile una quotazione a Piazza Affari nel breve termine ed è focalizzata sulla crescita internazionale.

Intervenendo ad un convegno di MPVenture, Levorato ha affermato che l'Ipo "continua a non essere vicina per ragioni di scarsa praticabilità dei mercati. Non credo sia possibile a breve".