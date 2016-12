Facebook si prepara a sbarcare in borsa a maggio - fonte

SAN FRANCISCO, 29 marzo (Reuters) - Facebook interromperà la prossima settimana l'offerta di azioni sui mercati secondari e si prepara a sbarcare in borsa a maggio, secondo una fonte vicina alla situazione.

La tempistica di maggio dipende dall'ok della Securities and Exchange Commission al prospetto, sottolinea la prima fonte. Facebook ha rivisto il prospetto tre volte da quando ha presentato la documentazione per lo sbarco in borsa a inizio febbraio.