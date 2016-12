Ipo, azionisti Formula Uno valutano quotazione a Singapore

LONDRA, 21 marzo (Reuters) - Gli azionisti della Formula Uno valutano un collocamento del business in Asia, un'opzione sul tavolo anche del Manchester United, puntando a soddisfare la domanda di brand sportivi che proviene dall'area.

Una quotazione di Formula Uno (F1), che per ogni gara catalizza l'attenzione di oltre 500 milioni di telespettatori, è in cantiere da tempo, ma la pista è divenuta calda in seguito alla scadenza, quest'anno, di un accordo commerciale tra gli azionisti e i team che corrono nel circuito.