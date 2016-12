PUNTO 1-Sea, Ipo tra sbocchi possibili ma serve flottante rilevante - Tabacci

MILANO, 19 marzo (Reuters) - Tra le strade possibili per il futuro di Sea, l'assessore al Bilancio del Comune di Milano Bruno Tabacci contempla anche lo sbocco della quotazione in Borsa ma con un flottante rilevante.

Tra le altre possibilita per la società aeroportuale Tabacci vede la vendita diretta - specificando però come "il Comune debba restare in Sea" - o la co-vendita con la Provincia di Milano attraverso una newco o con uno swap tra Comune e Provincia delle rispettive quote di Sea e Serravalle.