Sea, giù utile in 2011, su ricavi ed Ebitda, vede meno traffico in 2012

MILANO, 19 marzo (Reuters) - Sea ha archiviato il 2011 con un utile netto in calo, ma ricavi ed Ebitda sono in crescita.

La società guidata da Giuseppe Bonomi prevede che nei prossimi mesi "possano perdurare i fattori di incertezza legati alla crisi finanziaria internazionale, in particolare nell'area euro, con conseguenti effetti di possibile ulteriore rallentamento della crescita dei paesi delle economie più avanzate, seppure in misura differenziata fra gli stessi". In ogni caso, Sea prevede "un'evoluzione positiva dei margini operativi lordi del 2012, ove il contesto di riferimento non subisca significative modifiche, pur permanendo le condizioni di instabilità di un'importante area quale quella del bacino del Mediterraneo e la difficile situazione macroeconomica, in particolare italiana".