Ipo, non bene se si quota chi non può fare diversamente - Conti (Consob)

"Spesso vanno in borsa quelli che non possono fare diversamente", ha affermato Conti. "E questo non è un bel biglietto da visita" per l'Italia. A margine, Conti è tornato sull'argomento per precisare che "il passo della quotazione delle piccole e medie imprese con governance familiare si può fare in modo graduale" e che il nodo è la carenza di soggetti che accompagnino questo processo, un ruolo che spetterebbe al private equity.