Ferrari, nessun piano per Ipo - Montezemolo a stampa

FRANCOFORTE, 19 marzo (Reuters) - Ferrari, gruppo Fiat , non ha in programma la quotazione in borsa, ha detto il presidente della società, in un'intervista con un giornale tedesco.

"No, non c'è nulla in agenda. E non stiamo programmando nulla", ha detto Luca Cordero di Montezemolo al quotidiano Sueddeutsche Zeitung.

"Fiat non ha bisogno di soldi al momento, vanno bene. Se mi chiedi cosa succederà nei prossimi 10 anni: non ho idea. Ma, al momento, non è in agenda".

Fonti, a settembre, hanno detto che diverse banche di investimento hanno proposto a Fiat la quotazione di Ferrari alla borsa di Hong Kong.

