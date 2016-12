Twitter, principe Alwaleed compra quota per 300 mln dlr

DUBAI, 19 dicembre (Reuters) - Il principe saudita Alwaleed bin Talal ha comprato una quota di Twitter per 300 milioni di dollari.

Alwaleed, nipote del re saudita e in passato azionista di peso di Mediaset , attualmente controlla il 7% di Newscorp e vanta, secondo le stime di Forbes, una ricchezza personale di poco meno di 20 miliardi di dollari.

La partecipazione in Twitter è stata acquistata da Alwaleed a titolo personale e dalla Kingdom Holding Co che gli fa capo. Le quotazioni della holding sono in forte rialzo: attorno alle 11,05 italiane, il titolo sale dell'8,28%.