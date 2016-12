Sea e Serravalle, slitta a mercoledì delibera cessione quote

MILANO, 7 novembre (Reuters) - Slitta a mercoledì 9 novembre la delibera della giunta del Comune di Milano sulla cessione delle quote di Sea e Serravalle.

La riunione straordinaria del governo di Palazzo Marino, infatti, secondo quanto riferito da diverse fonti vicine alla situazione, non ha adottato una delibera perché non è arrivata per tempo la valutazione di Kpmg della quota di Sea che il Comune intende cedere.