Ipo, Eps (Equita-Pep) debutta su Aim l'1 agosto

MILANO, 28 luglio (Reuters) - Eps, la spac promossa da Equita e Private Equity Partners, è stata ammessa da Borsa Italiana alla quotazione su Aim e debutterà martedì 1 agosto.

Lo dice una nota ricordando che il collocamento privato, che ha riguardato 15 milioni di azioni al prezzo di 10 euro per azione, ha ricevuto sottoscrizione per il 63% da investitori italiani e il restante 37% da esteri.

L'azionariato di Eps sarà composto per il 70% da gestori italiani ed esteri, per il 17% da family office e private banking e per il 13% da altri investitori istituzionali.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia"

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia