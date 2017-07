RPT-DoBank, Fondazione Cariverona ha acquistato poco meno 2% in sede Ipo-Mazzucco

(Elimina refuso)

MILANO, 18 luglio (Reuters) - Fondazione Cariverona ha acquistato poco meno del 2% di doBank in sede di Ipo.

Lo ha dichiarato il presidente Alessandro Mazzucco in un'intervista al Gazzettino di oggi.

DoBank, uno dei principali servicer in Italia con circa 81 miliardi di Npl in gestione, ha debuttato in borsa il 14 luglio e dal giorno della quotazione ha guadagnato circa il 6,5%.

