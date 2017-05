Ipo Banca Farmafactoring, 75% richieste da investitori esteri - fonte

MILANO, 5 aprile (Reuters) - L'Ipo di Banca Farmafactoring IPO-BFARM.MI ha suscitato l'interesse soprattutto degli investitori istituzionali esteri, che hanno contato per circa tre quarti della domanda.

"Per il 25% sono italiani e per il 75% internazionali. In particolare oltre il 50% sono britannici", spiega la fonte.