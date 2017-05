Unieuro, ridotti prezzo e size Ipo per avere investitori lungo termine - AD

Secondo i dati definitivi comunicati ieri, il collocamento istituzionale ha ricevuto richieste per circa 10 milioni di azioni ma sono state assegnate solo 7 milioni di azioni, sotto l'ammontare massimo di 8,5 milioni previsto dal prospetto. L'AD ha poi spiegato che con l'Ipo non sono entrati azionisti con quote rilevanti, ma che "l'azionariato è abbastanza frammentato" e che sono "quasi tutti fondi long only".