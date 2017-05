Private equity Italia, investimenti record in 2016 (8,191 mld), giù raccolta

MILANO, 27 marzo (Reuters) - L'industria del private equity italiana nel 2016 ha registrato un anno record per gli investimenti, ma c'è il tasto dolente della raccolta in calo.

"Hanno fatto la differenza gli operatori internazionali senza base in Italia", ha spiegato Anna Gervasoni, direttore generale di Aifi. Attirati dai prezzi competitivi, questi colossi dei buyout "andrebbero attratti in modo più stabile". La realtà, purtroppo, è che negli ultimi dieci anni diversi operatori esteri hanno chiuso gli uffici italiani, seguendo il mercato da Londra.

Guardando alla tipologia di investimento per ammontare, benissimo i buyout (5,772 miliardi, +83%), balzo dell'expansion (710 milioni, +132,3%), segno più per il replacement (597 milioni, +20,8%) e brillanti le infrastrutture (942 milioni, +78,7%). Stabile e trascurabile il turnaround: 66 milioni (+3,1%). Per quanto in forte crescita (+40,5%), gli investimenti early stage in Italia continuano ad essere marginali: 104 milioni.