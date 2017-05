TPS ammessa all'Aim, in negoziazione da domani

MILANO, 27 marzo (Reuters) - TPS, attiva nei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico, è stata ammessa al mercato AIM Italia con le sue azioni ordinarie e con i warrant 2017-2020.

L'inizio delle negoziazioni, dice una nota, è previsto per domani.

Fondata nel 1964 a Gallarate, dal 2012 ha avviato una fase di crescita organica e per linee esterne creando un gruppo di servizi a supporto dell'intero ciclo di vita del velivolo, dalla progettazione alla costruzione, all'utilizzo e manutenzione.

Nel 2015 ha registrato ricavi per 8,1 milioni e un Ebitda di circa 1,3 milioni; conta circa 150 dipendenti tra ingegneri e tecnici specializzati. Nel primo semestre 2016 i ricavi sono saliti a 7,9 milioni, l'Ebitda a 1,8 milioni.

L'obiettivo dell'Ipo, realizzata interamente in aumento di capitale (Ops), è "consolidare il proprio brand" e "sostenere un progetto di sviluppo strategico e industriale basato da una parte su una crescita per linee esterne e, dall'altra, mirato al potenziamento e all'avvio di nuove linee di business" come la progettazione e la produzione di kit aeromedicali e lo sviluppo di brevetti di progettazione e produzione su stampa 3D, spiega la nota, visibile su www.1info.it.