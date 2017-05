Tip, una ventina di dossier allo studio, cinque in fase avanzata - dg

MILANO, 21 marzo (Reuters) - Tamburi Investment Partners sta esaminando una ventina di dossier di investimento, di cui cinque in fase avanzata.

E' quanto ha detto il direttore generale dell'investment e merchant bank, Claudio Berretti.

Intervenendo alla Star Conference, nella sede di Borsa Italiana, Berretti ha spiegato che, tramite le tre 'gambe' del gruppo (Tip, Tipo e Asset Italia), sono allo studio "una ventina di dossier caldi, di cui cinque in fase avanzata". A margine dell'evento, sollecitato a fornire qualche dettaglio sui deal in pipeline, il dg si è limitato a dire che si tratta di "operazioni grandi e più piccole, nei settori in cui ci piace investire", ovvero made in Italy in senso ampio (non solo brand o design, anche manifattura e tecnologia).

Rispondendo ad una domanda sull'investimento in Prysmian , in cui Tip è presente attraverso Clubtre, Berretti ha spiegato che il collocamento dell'1,85% del gennaio scorso "è stato doveroso per dare soddisfazione a due family office che ci hanno affiancato nell'operazione", ma ora "la quota è stabile, non sono previsti altri collocamenti a breve".

A proposito della pipeline di Ipo, Berretti ha sottolineato che "l'obiettivo è portare le aziende in quotazione con l'intenzione di tracciare un percorso". Alessandra Gritti, vice presidente e amministratore delegato di Tip, ha notato: "Siamo investitori veri di lungo termine".

Gritti ha poi pronosticato che "chi si prenderà la parte di bad bank di Mps farà un sacco di soldi".

Infine, secondo le stime di Tip, gli investimenti in portafoglio attualmente hanno un valore intrinseco di 960 milioni di euro rispetto ad un book value di 473 milioni.