Unieuro punta a essere consolidatore mercato, al via Ipo

MILANO, 20 marzo (Reuters) - Unieuro, che parte oggi con l'offerta istituzionale che dovrebbe portarla sul segmento Star di Piazza Affari entro i primi giorni di aprile, si vede come elemento aggregatore del mercato di riferimento in Italia e intende puntare su una struttura 'omnicanale' integrata.

"Pensiamo di poter essere un consolidatore del mercato", ha spiegato il Ceo Giancarlo Nicosanti Monterastelli durante la conferenza stampa odierna, sottolineando il buon track record di acquisizioni della società e il fatto che il mercato in Italia è ancora molto frammentato, lasciando quindi ampi margini di crescita. Il management ha infatti spiegato che in Germania, Francia e Gran Bretagna i primi tre opertatori hanno mediamente una quota di mercato del 79% mentre in Italia ci si ferma al 59%. Unieuro ha una quota del 18%.