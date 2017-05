Valentino valuterà Ipo con mercati migliori, non in 2017, conti 2016 in crescita

MILANO, 16 marzo (Reuters) - Valentino esclude una quotazione quest'anno e annuncia ricavi e utili in decisa crescita nel 2016.

L'anno scorso si è chiuso infatti con ricavi in aumento del 13% a 1,110 miliardi e con un Ebitda di 206 milioni da 180 milioni. L'operating profit è cresciuto a 133 da 114 milioni.

Per il 2017, dice una nota, le aspettative sono di una "ulteriore crescita dei ricavi".

Quanto alle indiscrezioni su una possibile quotazione in borsa, Valentino comunica che "nulla è previsto per il 2017 e che l'eventuale progetto verrà riesaminato a fronte di condizioni dei mercati internazionali più favorevoli".

