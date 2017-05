Banca Farmafactoring verso valutazione intorno a 1 mld euro - fonti

Una delle fonti aggiunge che probabilmente la società approderà in Borsa nella prima parte di aprile, ma tutto dipende da quando arriverà il via libera di Borsa Italiana e Consob.

Come spiega uno studio di Mediobanca inviato ai potenziali investitori e che Reuters ha potuto consultare, Banca Ifis e Banca Sistema sono le due società italiane quotate più simili a Banca Farmafactoring, anche se banca Sistema non è considerato un vero e proprio 'peer' anche a causa delle dimensioni molto più ridotte. Lo studio stima per Banca Ifis un rapporto PE (price-earnings) pari a 12,9 volte per il 2017 e a 9,3 volte per il 2018.