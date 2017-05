Crescita punta a fusione con società da 200-400 mln equity value - Armanini

MILANO, 15 marzo (Reuters) - Crescita Holding, la Spac che con l'Ipo ha raccolto 130 milioni di euro e oggi ha esordito sull'Aim Italia, ha come obiettivo la fusione con una società che in linea di massima dovrebbe avere un equity value tra i 200 e i 400 milioni prima dell'iniezione di nuove risorse, in modo da avere una quota tra il 20 e il 45% nella nuova società una volta ricapitalizzata.