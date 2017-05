Unieuro ha presentato domanda ammissione quotazione Mta - nota

Saranno poste in vendita da Italian Electronics Holdings (IEH) che attualmente detiene il 100% del capitale. Il numero complessivo di azioni oggetto di offerta sarà determinato più avanti; è prevista la concessione di un'opzione Greenshoe.

Unieuro, che ha una quota di mercato in Italia del 18%, ha depositato in Consob il propetto di quotazione.

Citigroup, Credit Suisse e Mediobanca agiscono in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, UniCredit è Bookrunner.

