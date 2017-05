Siemens valuta quotazione divisione healthcare in Usa

FRANCOFORTE, 10 febbraio (Reuters) - Siemens sta valutando la quotazione negli Stati Uniti della propria divisione healthcare, che potrebbe valere circa 15 miliardi di dollari, perché ritiene che le aziende oltreoceano siano valorizzate meglio che in Europa.

"In questa fase non abbiamo un'idea definitiva, ma la studiamo attentamente", ha detto Joe Kaeser al giornale tedesco Euro am Sontag.