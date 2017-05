Space2 presenta domanda ammissione a mercato Mta di Borsa

E' quanto ha fatto sapere la società in una nota.

La fusione per incorporazione di Avio in Space2 è stata approvata dall'assemblea della spac lo scorso 23 dicembre.

