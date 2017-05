Fs, entro gennaio adviser, a settembre newco-Mazzoncini

PISTOIA, 20 gennaio (Reuters) - Entro la fine del mese Ferrovie dello Stato selezionerà l'adviser finanziario per la quotazione in borsa, che scatterà a fine 2017, mentre entro settembre sarà costituita la newco, ha detto oggi l'AD della società, Renato Mazzoncini.

A chi chiedeva se Fs abbia nel mirino altre acquisizioni su mercati internazionali, Mazzoncini ha risposto ricordando le due recenti operazioni in Gran Bretagna e Grecia e ha aggiunto: "Abbiamo un programma di crescita internazionale da 1,4 miliardi nei prossimi anni. Non ci fermiamo. Ad esempio, siamo in gara per l'acquisto di un'azienda di trasporto su gomma in Olanda".