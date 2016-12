Unieuro sceglie Mediobanca, Citigroup e Credit Suisse per processo Ipo - fonti

MILANO, 15 dicembre (Reuters) - Unieuro ha scelto Mediobanca, Citigroup e Credit Suisse come global coordinator che l'accompagneranno nel processo di quotazione, con l'obiettivo di sbarcare in Borsa nel primo semestre di quest'anno.

Il gruppo, che nel 2013 si è fuso con SGM distribution (Marco Polo-Expert), ha archiviato l'esercizio 2015 (che si è chiuso il 28 febbraio scorso) con ricavi pro-forma in crescita a 1,54 miliardi da 1,37 miliardi di un anno prima e un risultato operativo di 42,75 milioni da 24 milioni. L'azienda ha chiuso lo scorso esercizio in utile per 10,6 milioni dal rosso di 2,5 milioni dell'esercizio precedente.