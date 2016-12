Tip, Ipo Octo al Nasdaq entro 2016, fusione con Asset Italia entro 5 anni

Tip aggiorna il calendario delle Ipo attese delle partecipate. La novità principale riguarda, appunto, Octo Telematics, azienda attiva nelle tecnologie informatiche per la sicurezza del settore automotive. Lo sbarco al Nasdaq è fissato per quest'anno.

Tip aggiorna al 30 settembre scorso il gap tra il valore intrinseco delle partecipazioni, che stima in 830 milioni di euro, le stime di consensus degli analisti, pari a circa 650 milioni, e il book value (420 milioni).

Per quanto riguarda l'iniziativa Asset Italia, "il club dei club deal", nel luglio scorso, grazie al contributo di circa trenta family office, la raccolta è arrivata a 550 milioni di euro, con Tip che garantisce il 20%. La merchant bank, inoltre, annuncia che nell'arco di cinque anni Asset Italia verrà fusa con Tip, in modo da garantire la massima liquidità dell'investimento.

Tip, infine, ricorda che Clubsette, il veicolo attraverso il quale era stato effettuato l'investimento in Moncler, è in fase di liquidazione e l'investment company, che ha ricevuto direttamente una quota del produttore di piumini inferiore al 2% del capitale, realizzerà sull'operazione una plusvalenza di circa 78 milioni di euro.

