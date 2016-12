Avio (Leonardo),Space 2 valuta società ma nessun accordo vincolante raggiunto

Lo si legge in una nota diffusa da Space 2 su sollecitazione della Consob.

Nel comunicato si dice, che come già annunciato, Space 2 conferma "che sta valutando varie alternative di società target, tra cui Avio, con cui effettuare una buciness combination, ma allo stato non è stato raggiunto un accordo vincolante con alcuna controparte".

