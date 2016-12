Veneto Banca, Atlante in trattative per intevento Ipo - fonti

MILANO, 26 maggio (Reuters) - Il fondo Atlante è in trattative con Banca Imi per un intervento nell'Ipo di Veneto Banca di cui l'investment bank di Intesa Sanpaolo è il global coordinator.

Lo scorso mese il fondo gestito da Quaestio Management e nato come rete di salvataggio nelle ricapitalizzazione delle banche in difficoltà, è subentrato a UniCredit nell'offerta da 1,5 miliardi di Pop Vicenza, acquisendo una partecipazione nel capitale della banca del 99%.

Per evitare il ripetersi dell'esperienza dell'istituto vicentino che non è riuscita a raggiungere la soglia minima di flottante del 25% per la quotazione in borsa, Veneto Banca punta a raccogliere almeno 250 milioni dal mercato.