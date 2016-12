Veneto Banca, lieve ottimismo ma esito ancora incerto su aumento/Ipo - fonti

MILANO, 23 maggio (Reuters) - Attorno all'aumento di capitale da un miliardo di euro di Veneto Banca in vista dell'Ipo si respira un clima di cauta attesa in un quadro di maggiore sostegno da parte dei soci rispetto alla precedente operazione Pop Vicenza.

Lo dicono alcune fonti vicine alla vicenda a due giorni dall'avvio ufficiale del pre-marketing, sottolineando che tuttavia è ancora presto per trarre conclusioni e l'esito non è scontato.

Questo, se le prime indicazioni si concretizzeranno, non basterà a raggiungere la soglia minima per la quotazione, pari al 25% di flottante, e quindi sarà decisiva la risposta degli investitori istituzionali.

Sullo sfondo resta il paracadute del fondo Atlante, strumento da utilizzare in caso di inoptato, come ha sottolineato oggi Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo che, con Banca Imi, guida il consorzio di garanzia sull'aumento di capitale che, come chiesto dalla Bce, deve concludersi entro giugno.