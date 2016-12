Veneto Banca,se mercato non sostiene aumento strumento è Atlante-Gros-Pietro

TORINO, 23 maggio (Reuters) - L'aumento di capitale da un miliardo di Veneto Banca finalizzato alla quotazione in borsa dovrebbe concludersi positivamente con il sostegno del mercato, ma se questo non fosse sufficiente allora andrebbe utilizzato il fondo Atlante.

Il fondo, costituito per garantire gli aumenti di capitale delle banche più in difficoltà e che è già intervenuto in maniera integrale nell'operazione di Pop Vicenza, "è lo strumento che andrebbe utilizzato se dal mercato non ci fosse il sostegno necessario", ha spiegato il banchiere.