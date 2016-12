Banca Farmafactoring avvia processo Ipo - fonti

MILANO, 18 maggio (Reuters) - A solo un anno dall'acquisizione, il fondo di private equity Centerbridge ha avviato le procedure per quotare Banca Farmafactoring, scegliendo le banche per l'Ipo e presentando la società agli analisti.

Lo scorso anno, a inizio aprile, Centerbridge aveva annunciato un accordo con Apax Partners per acquisire la sua quota in Banca Farmafactoring. L'importo del deal non era stato svelato, ma secondo indiscrezioni stampa la valorizzazione della società si aggirava sui 500 milioni di euro.

Banca Farmafactoring, che è attiva in Italia, in Spagna e Portogallo nella gestione e smobilizzo pro-soluto dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, è ora controllata al 94,25% da Centerbridge attarverso BFF Luxemburg. Nel capitale è presente anche Bracco con il 3,28% e altri piccoli soci.

Nel 2015 i volumi complessivi di crediti gestiti in conto proprio o in conto di terzi da Banca Farmafactoring sono stati pari a 6,3 miliardi, in crescita del 15%. Il margine di intermediazione a fine 2015 è stato pari a 141,9 milioni, in crescita rispetto al dato 'pro-forma' 2014 pari a 117,4 milioni.