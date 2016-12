Tamburi Investment Partners vede Ipo Furla nel 2017

Furla produce e commercializza borse e accessori di pelle di alta qualità. L'azienda ha chiuso il 2015 con un fatturato consolidato di circa 339 milioni di euro, per circa l'80% realizzato all'estero, in crescita di oltre il 30% rispetto all'anno precedente, e con un Ebitda di oltre 44 milioni, in crescita del 29% rispetto all'esercizio 2014. Il gruppo Furla ha 415 negozi in oltre cento paesi e più di 1.550 dipendenti.