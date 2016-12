Veneto Banca, Mediobanca pronta a valutare intervento se serve per Ipo - Nagel

MILANO, 11 maggio (Reuters) - Mediobanca è pronta a valutare un eventuale intervento su Veneto Banca se fosse necessario per il buon esito dell'Ipo, ma al momento non c'è nulla sul tavolo.

Lo ha detto il Ceo Alberto Nagel in un briefing telefonico sui conti del terzo trimestre.

"Di Veneto Banca non curiamo l'Ipo ma se fosse utile e indispensabile che Mediobanca partecipi possiamo discuterlo. Oggi non è sul tavolo", ha spiegato Nagel ricordando l'intervento fatto nell'ambito dell'Ipo di Popolare Vicenza quando Mediobanca, che era tra i coordinatori dell'operazione, ha sottoscritto una quota del 5% dell'aumento di capitale subordinatamente allo sbarco in borsa della banca vicentina.