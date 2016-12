Fs, necessario rafforzamento prima di privatizzazione, no tempistica - Morando

MILANO, 9 maggio (Reuters) - La parziale privatizazzione di Fs è stata rinviata per permettere all'azienda di rafforzarsi prima di aprire il capitale ad altri investitori e al momento non c'è una tempistica.

"La privatizzazione parziale delle Ferrovie dello Stato ha subito un rinvio determinato dal fatto che prima bisogna predisporre una serie di misure, come avvenuto per Poste, per fare in modo che il gruppo si appresti a questo processo nel modo migliore", ha spiegato. "Il rafforzamento del gruppo deve avvenire prima".