Enav, referendum Brexit non provocherà rallentamento significativo Ipo - Morando

MILANO, 9 maggio (Reuters) - Il referendum sulla Brexit e le possibili turbolenze che si potrebbero registare sui mercati finanziari in sua prossimità non provocherà un rallentamento significativo del processo di quotazione di Enav.

"La privatizzazione Enav non subirà rallentamenti significativi. Inoltre i tempi non sono stabiliti puntualmente.. La faremo quando le condizioni di mercato saranno positive ma non subirà rinvii", ha risposto Morando a chi gli chiedeva se la quotazione potrebbe slittare dopo il referendum sulla Brexit.