Intesa non vuole azioni Veneto Banca, se aumento senza successo entra Atlante -Ceo

MILANO, 6 maggio (Reuters) - Intesa Sanpaolo non intende avere alcuna azione di Veneto Banca al termine dell'aumento di capitale di cui è garante, quindi se l'operazione non si concluderà con successo interverrà il Fondo Atlante.

"E' chiaro che se l'operazione avrà successo noi saremo contenti e Atlante non avrà una partecipazione", ha detto Messina.

"Avendo noi investito in Atlante, non siamo disponibili a tenere alcuna azione di Veneto Banca al termine del processo", ha aggiunto. "Se l'operazione avrà successo saremo felici, altrimenti Atlante prenderà la partecipazione in Veneto Banca".