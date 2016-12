CORRETTO-PUNTO 1-Veneto Banca, Consob avvia procedimento sanzionatorio - Carrus

L'AD ha spiegato, in particolare che la missiva della Consob riguarda cinque punti: irregolarità di valutazione sull'adeguatezza delle operazioni; violazione del dovere di comportarsi con diligenza e correttezza; trattazione degli ordini di vendita su azioni della banca; processo di definizione del prezzo delle azioni della banca; comunicazione di dati e informazioni non veritiere.

Secondo quanto indicato nella relazione al bilancio la Consob ha avviato nel corso del 2015 una serie di ispezioni su molteplici aspetti, che includono anche il processo decisionale che ha portato all'acquisto da JpMorgan di un portafoglio di 'prestiti ipotecari vitalizi' (con un acquisto di 900.000 azioni Veneto Banca da parte di JpMorgan) e le informazioni riguardanti gli accordi per la cessione della partecipazione in Bim , poi decaduti.

In merito all'impatto in termini sanzionatori l'AD ha sottolineato che "gli eventuali profili di responsabilità sono individuali e riguardano i singoli componenti", con la banca che invece risponderà in solido. Tra i soggetti sanzionati l'attenzione della Commissione si sarebbe rivolta in modo paarticolare sugli ex Dg Vicenzo Consoli e condirettore generale Mosè Fagiani. Continua...