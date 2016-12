Ipo, Cavallini e Arietti lanciano Industrial Stars of Italy 2

MILANO, 3 maggio (Reuters) - Giovanni Cavallini e Attilio Arietti lanciano l'Ipo di Industrial Stars of Italy 2, la nuova Spac (Special purpose acquisition company) che punta a quotarsi sull'Aim dopo aver raccolto almeno 50 milioni di euro, da usare per acquistare una partecipazione in una società industriale con cui poi fondersi e portarla in Borsa.