Ipo, Technogym può aprire strada ad altre operazioni - Mediobanca

A dirlo è Stefano Rangone, responsabile dell'Equity Capital Markets di Mediobanca, che assieme a Goldman Sachs e Jp Morgan ha seguito l'operazione in qualità di global coordinator.

Sempre a margine della quotazione, l'AD di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi, ha auspicato di vedere nell'anno in corso tra le 20 e le 30 quotazioni a Piazza Affari. "A livello mondiale è stato un mercato molto difficile per le quotazioni. Possiamo comunque sperare che ci siano 20/30 quotazioni per fine anno".