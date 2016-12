Pop Vicenza, mancata quotazione non è detto sia un male - Vegas

MILANO, 2 maggio (Reuters) - Il presidente della Consob, Giuseppe Vegas, non ritiene che la mancata quotazione della Popolare Vicenza sia necessariamente un male, anzi può anche essere una cosa buona per la banca.

"Non mi aspettavo nient'altro. Se non c'era il flottante era ovvio", ha così risposto Vegas a chi gli chiedeva un commento sul no di Borsa Italiana a disporre l'inizio delle negoziazioni della banca.