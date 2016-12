Azimut lancia fondo chiuso che accompagna medie imprese in borsa

Il fondo, che ha un obiettivo di rendimento annuo equivalente del 10% al netto delle commissioni e una durata di sette anni, ha l'obiettivo di raccogliere 150 milioni di euro, che verranno investiti principalmente in pre-booking company, veicoli di investimento costituiti per convogliare il capitale di investitori nell'acquisizione di quote di capitale di società target, principalmente in aumento di capitale, da quotare in borsa. Esclusi dal radar del fondo società immobiliari, editoriali e sportive.