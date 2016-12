Generali non parteciperà ad aumento Pop Vicenza, no acquisizioni oggi

TRIESTE, 28 aprile (Reuters) - Generali non ha intenzione di partecipare all'aumento di capitale di Popolare Vicenza finalizzato all'Ipo della banca veneta.

"No, direi di no. Abbiamo partecipato al fondo Atlante, la nostra esposizione è quella", ha detto Minali aggiungendo che il valore della quota, pari allo 0,38%, è stato azzerato in bilancio.