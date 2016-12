Atlante, impatto negativo su merito credito banche aderenti - Moody's

MILANO, 25 aprile (Reuters) - L'investimento nel fondo Atlante ha un impatto negativo sul merito di credito delle banche perché il fondo sarà chiamato a sottoscrivere azioni di banche che sono a rischio di risoluzione e a comprare titoli junior emessi a fronte di sofferenza per le quali non c'è mercato.

Lo scrive Moody's nel Credit Outlook di oggi secondo cui per UniCredit le implicazioni sul merito di credito sono maggiori in quanto la banca ha un buffer di capitale più piccolo rispetto agli altri istituti che investono in Atlante.

L'agenzia, inoltre, ricorda che si è in attesa della risposta della Bce e delle autorità locali per il trattamento ai fini regolatori degli investimenti in Atlante. In particolare deve essere definito se l'investimento vada dedotto dal capitale regolamentare.