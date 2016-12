Pop Vicenza, Atlante sottoscriverà aumento anche senza Borsa, al via offerta

* Senza aumento capitale non si possono escludere misure risoluzione

MILANO, 21 aprile (Reuters) - In attesa del via libera di Borsa Italiana allo sbarco di Popolare Vicenza sul listino, il fondo Atlante amplia la sua rete di protezione includendo lo scenario più drammatico, che l'istituto vicentino resti cioè una società non quotata.