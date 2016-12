Technogym, primo giorno quotazione 3 maggio

MILANO, 21 aprile (Reuters) - Il primo giorno di quotazione in vita del titolo Technogym IPO-TECH.MI sarà il 3 maggio, secondo quanto dichiarato oggi dal presidente e AD Nerio Alessandri durante una conferenza stampa di presentazione dell'Ipo dell'azienda, partita oggi.

Techogym porta in Borsa il 25% del capitale, riservando la sottoscrizione ad investitori istituzionali, con una forchetta di prezzo compresa tra 3 e 3,75 euro.

La quota del capitale destinata alla Borsa potrebbe salire al 28,75% in caso di esercizio integrale della 'greenshoe'.

"Non è prevista in questo momento nessuna acquisizione, ma non escludo che possa avvenire nel medio termine", ha detto il fondatore, aggiungendo che gli Stati Uniti rappresentano l'ipotesi "più credibile".