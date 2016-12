Pop Vicenza, quota Cattolica in carico a 15,07 euro, in pegno a fronte repo

MILANO, 21 aprile (Reuters) - Al 31 dicembre scorso Popolare Vicenza deteneva una partecipazione in Cattolica Assicurazioni pari al 15,07% del capitale con un valore di carico nel bilancio consolidato di 394,7 milioni (15 euro per azione).

Lo si legge nel prospetto per l'Ipo della banca vicentina in cui si ricorda che la partecipazione in Cattolica rappresenta un investimento "di natura strategica di lungo periodo".