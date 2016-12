Ipo, non c'è più progetto quotazione IDeA Real Estate Siiq - Pellicioli

MILANO, 21 aprile (Reuters) - DeA Capital non ha più in cantiere il progetto di quotazione della controllata indiretta IDeA Real Estate Siiq.

"In questo momento non c'è più il progetto", ha affermato Pellicioli. "L'andamento dei mercati è un elemento; poi la tematica su quanta domanda effettivamente ci sia per questo tipo di prodotti la si potrebbe porre in mercati 'normali'".