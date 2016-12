PUNTO 1-P.Vicenza, ricavato offerta 1,44 mld dopo commissioni consorzio 60 mln

MILANO, 21 aprile (Reuters) - Il ricavato stimato dell'offerta globale di Popolare Vicenza al netto delle commissioni riconosciute al consorzio per l'offerta pubblica e a quello per il collocamento istituzionale sarà di circa 1,44 miliardi di euro a fronte del miliardo e mezzo che verrebbe raccolto con l'aumento di capitale in caso di integrale sottoscrizione.

Il fondo Atlante, lanciato da Quaestio Capital Management e concepito dopo incontri tra governo, banche e fondazioni come salvagente per gli aumenti di capitale e come veicolo per l'acquisto di sofferenze, ha sottoscritto un accordo con UniCredit di sub-undewriting in forza del quale sottoscriverà l'inoptato dell'aumento di capitale a 0,1 euro per azione anche nel caso in cui il flottante non fosse sufficiente ad andare in Borsa.