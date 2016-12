Pop Vicenza, Consob avvia 6 procedimenti sanzionatori dopo ispezioni-prospetto

MILANO, 21 aprile (Reuters) - Consob ha avviato sei procedimenti sanzionatori nei confronti di componenti ed ex componenti degli organi sociali di Popolare Vicenza e di esponenti, ex esponenti, dipendenti ed ex dipendenti della banca in relazione a una verifica ispettiva condotta dal 22 aprile 2015 al 24 febbraio 2016 anche con riguardo agli aumenti di capitale 2013-2014.