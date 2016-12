IN BREVE-Pop Vicenza pubblica prospetto Ipo/aumento

* Al 31 marzo reclami presentati da clientela per controvalore circa 1 mld euro, si legge nel prospetto per l'Ipo

* Allo stato non ci sono presupposti per distribuzione dividendo considerato andamento esercizio corrente, si legge nel prospetto.

* Capitale circolante disponibile a data prospetto e' insufficiente per fabbisogni finanziari e liquidita' per 12 mesi successivi in assenza di rinnovo raccolta in scadenza e aumento di capitale, dice il prospetto.